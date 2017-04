Zaterdag actie in Arnhem: hand in hand voor diversiteit

on

Zaterdag 8 april is in Arnhem de manifestatie ‘Hand in hand voor diversiteit’ als reactie op de mishandeling van een homostel afgelopen weekeinde in die stad.

De actie is een initiatief van de Arnhemse homo-horeca.

‘Kom zaterdag 8 april 17:00 naar het Jansplein in Arnhem om samen met ons hand in hand te staan voor diversiteit en de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Dit onrecht moeten we niet over ons heen laten gaan. Het is tijd voor een signaal naar de samenleving: Nederland is een land waar iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht geaardheid, gender, afkomst, geloof of huidskleur!!’

(Bron en afbeelding: Facebook)

Categorieën:Nieuws