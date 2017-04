Hand in hand uit protest tegen mishandeling van homo’s

on

De oproep komt van Barbara Barend: kunnen deze week alle mannen (homo en hetero) alsjeblieft gewoon hand in hand lopen?

Sportjournaliste Barbara Barend deed haar oproep op Twitter uit protest tegen de mishandeling van een homostel dat afgelopen weekeinde in Arnhem hand in hand over straat liep.

Barend las gisteren vol afschuw dat de mannen normaal gesproken niet hand in hand lopen, omdat ze niet willen provoceren. Ze vindt dat dat wel moet kunnen en roept anderen daarom op ook hand in hand te lopen, als gebaar tegen anti-homogeweld.

Alexander Pechtold en Wouter Koolmees van D66 kwamen maandag ochtend m hand in hand aan bij de formatiegesprekken in Den Haag. Ook andere bekende Nederlanders gaven gehoor aan de oproep.

