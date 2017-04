Brug in regenboogkleuren tegen mishandeling homostel

on

De brug bij Westervoort over de IJssel is maandagavond gehuld i de kleuren van de regenboog uit protest tegen de mishandeling van een homostel afgelopen weekeinde in Arnhem.

De brug is een gecombineerde spoor- en verkeersbrug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort.

‘Een geweldig initiatief. Ik hoop dat de verlichting mensen aan het denken zet. Dat we een saamhorigheidsgevoel weergeven; dit soort zaken horen hier niet’, zegt Albert Kersten, de installateur van het systeem.

Veel mensen kwamen maandagavond (video) naar de Westervoortse brug om het schouwspel te bekijken. ‘Goed om dit zo te doen, want ik vind het heel erg wat er is gebeurd’, reageert een fietser. ‘Iedereen is gewoon gelijk, zo hoort het niet in onze samenleving.’

Een ander heeft zijn fotocamera meegenomen. ‘Prachtig dat we zo meegaan. Iedereen moet erachter staan, want het is toch geen stijl om zulke jongens neer te slaan. Ze doen toch helemaal niks verkeerd’, luidt zijn reactie.

Vorige week is bij de Westervoortse brug permanente verlichting aangebracht waarmee de brug tijdens bijzondere evenementen kan worden uitgelicht. De gemeente wilde dat komende zaterdag voor het eerst doen tijdens de herdenking van de oversteek van de geallieerde troepen, maar na het geweld tegen het homostel is dit plan gewijzigd.

‘Wij vinden het onacceptabel wat er is gebeurd dit weekend. Diversiteit hoort bij Nederland, geweld niet. Dat de verlichte brug maar door iedereen gezien mag worden!’, reageerde burgemeester Arend van Hout van Westervoort eerder op de dag.

(Bron en screenshot: Omroep Gelderland)

