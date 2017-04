Aanhouding in Eindhoven na mishandeling van homostel

on

In Eindhoven heeft de politie dit weekeinde een man van 18 aangehouden. Hij wordt verdacht twee mannen te hebben mishandeld vanwege hun geaardheid. Een van de slachtoffers deed zijn verhaal op Facebook.

De mannen van 22 en 25 jaar uit Eindhoven werden in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van de stad mishandeld. Een van hen werd in elk geval meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Ook werden de twee uitgemaakt ‘voor vieze vuile homo’s’.

Dat gebeurde nadat de twee weigerden hun fiets uit te lenen aan een voorbijganger. Een van de slachtoffers, Bas van der Geer, doet op Facebook zijn verhaal. ‘Ik ben al zo vaak uitgescholden voor homo als ik De PallaZ uitloop dat ik het niet meer bijhoud”’ schrijft hij. ‘Maar nu het zo fysiek dichtbij is gekomen, geeft me dit heel veel angst.’

Verdachte opgepakt

De PallaZ is een homobar aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Volgens de politie hebben beide mannen aangifte gedaan van mishandeling. En nog in dezelfde nacht is een verdachte opgepakt.

Het gaat om een man van 18 jaar uit Eindhoven. Hij is inmiddels weer op vrije voeten in afwachting van de verdere behandeling van de zaak, meldt de politie.

Mishandeling in Arnhem

Afgelopen weekend werden ook in Arnhem twee homo’s mishandeld. Een van de slachtoffers werd met een betonschaar in zijn gezicht geslagen.

De politie heeft inmiddels zes jongeren, van veertien tot twintig jaar, aangehouden. De mishandeling in Arnhem maakte een storm van verontwaardiging los.

Sportjournaliste Barbara Barend riep mannen, homo en hetero, op om hand in hand over straat te lopen.

(Bron: Omroep Brabant, foto: Google Streetview)

