Twee aanhoudingen na mishandeling homostel Arnhem

De politie heeft zondag twee verdachten aangehouden van de mishandeling van twee mannen in Arnhem. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Arnhem en een man van 20 uit Gennep.

Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest van de mishandeling van Jasper en Ronnie. De twee liepen rond vier uur in de vroege zondagochtend over de Mandelabrug, toen een groep van zes tot acht jongeren voorbij kwam fietsen.

De mannen werden uitgescholden, er ontstond een ruzie en de jongeren vielen het stel aan. Daarbij zou een betonschaar gebruikt zijn. Beide mannen zijn lichtgewond geraakt, een van hen raakte zijn tanden kwijt.

‘Wat een leuke stapavond was, is een nachtmerrie geworden’, schrijft een van de slachtoffers op Facebook. Jasper vertelde het verhaal voor de camera van Omroep Gelderland.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en biedt de slachtoffers ondersteuning vanuit een speciale projectgroep die lhbt’ers helpt.

Schaamte

Volgens Janneke van Maanen, interim-voorzitter van COC Midden-Gelderland, staat dit geval niet op zichzelf. ‘Praktisch elk weekend vinden er wel voorvallen plaats, hoewel niet in deze hoedanigheid. Het probleem is dat de meeste slachtoffers – uit bijvoorbeeld schaamte of angst – geen aangifte doen. En zonder aangiftes kan de politie ook niets doen.’

(Bron: NOS, Omroep Gelderland, foto: Facebook)

