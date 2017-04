Aarden wal Pannekoekenplas Oldenzaal gaat weer weg

on

De aarden wal die het pad naar de Pannenkoekenplas bij Oldenzaal afsluit, wordt weer weggehaald. Dat laat de gemeente Oldenzaal weten aan Stichting Platform Keelbos, die bezwaar maakte tegen de afsluiting.

De wal aan de toegang aan de kant van de Visschedijkweg werd opgeworpen om een tijdelijke toegangsweg af te sluiten, die nodig was voor onderhoud door Waterschap Vechtstromen aan het groen rond de bergingsvijver achter de Pannekoekenplas.

Het deel van het groen bij de Pannekoekenplas dat bereikt kon worden via een pad langs de Visschedijksweg staat bekend als homo-ontmoetingsplaats.

De gemeente schrijft aan Platform Keelbos dat het waterschap is verzocht om de groenstrook weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Dat houdt in zo schrijft de gemeente, dat de wal wordt verlaagd, de rastering in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht en dat er groen wordt aangeplant.

(Bron: Platform Keelbos, Roze Golf)

