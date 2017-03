George Michael begraven in Londen; familie dankt fans

on

Drie maanden na zijn overlijden is zanger George Michael woensdag in besloten kring begraven in Londen.

Na de uitvaart gaf de familie een verklaring uit, waarin de fans werden bedankt voor ‘hun vele boodschappen van liefde en steun’.

Michael stierf op Eerste Kerstdag in zijn huis in Goring-on-Thames, Oxfordshire.

Er was onduidelijkheid over de doodsoorzaak van de zanger. Het lichaam werd pas vorige week vrijgegeven. Hij bleek uiteindelijk een natuurlijke dood te zijn gestorven.

Hij had hart- en leverproblemen.

(Bron: BBC, foto: georgemicheal.com)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws