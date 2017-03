Keelbos: ‘Bekeuring Kraaijenbergse Plassen niet betalen’

on

Stichting Platform Keelbos roept mensen op die bekeurd worden voor naaktrecreatie bij de Kraaijenbergese Plassen de opgelegde boete niet te betalen en de zaak te laten voorkomen.

Volgens de stichting is het niet verboden om bloot te recreëren of seks te hebben in de buitenlucht.

De oproep komt nadat de gemeente Cuijk en het Brabantse Landschap borden hebben geplaatst bij de Kraaijenbergse Plassen, waarop staat aangegeven dat het gebied alleen toegankelijk is ‘indien gekleed’.

De borden zijn geplaatst na klachten over seksende mannen rond ‘Plas 5’. Eerder werd al een parkeerverbod ingesteld. Dat geldt nu van 1 april tot 1 oktober, maar wordt vervroegd naar 1 maart.

‘Naturisme is in de omgeving van plas 5 verboden’, zegt een woordvoerder van de gemeente Cuijk in De Gelderlander. ‘Hiervoor zijn andere delen van het Kraaijenbergse Plassengebied aangewezen.’ Aan de noordkant van Plas 4 is een strandje ingericht voor naaktrecreatie.

De woordvoerder kondigde aan dat er vaker gecontroleerd gaat worden rond de Plassen.

(Bron: De Gelderlander, Platform Keelbos, kaart: kraaienbergseplassen.nl)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws