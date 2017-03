Weigeren bloed seksueel actieve homo geen discriminatie

on

Het weigeren van homoseksuele mannen die seks hebben gehad twaalf maanden voor het doneren van bloed is geen discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die was aangespannen door een man die zich gediscrimineerd voelt.

Sanquin, verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland, hanteert een streng selectiebeleid. Mannen die seks hebben met andere mannen mogen alleen bloed doneren als zij tenminste twaalf maanden geen seksueel contact hebben gehad met een man.

Volgens Sanquin geldt voor deze groep een verhoogd besmettingsrisico met ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals hiv.

Wetenschappelijk onderbouwd

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat deze eis is toegestaan vanwege de volksgezondheid. De wachttermijn is wetenschappelijk onderbouwd. Er is onvoldoende onderzoek om die termijn te kunnen verlagen zonder het veiligheidsrisico te vergroten, stelt het college.

Bijgesteld

Tot twee jaar terug werden mannen die seks hebben met mannen permanent uitgesloten van het geven van bloed. Na een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens is dat beleid in 2015 bijgesteld.

(Bron: College voor de Rechten van de Mens)

