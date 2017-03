‘Rusland kan via satellietverbinding meedoen aan festival’

on

De EBU biedt Rusland aan via een satellietverbinding mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. De EBU, European Broadcasting Union, is de organisator van het festival. Het is niet bekend of Rusland op het aanbod ingaat.

De Russische zangeres Julia Samojlova is niet welkom in Oekraïne, omdat ze heeft opgetreden op de Krim. Rusland was daar zo kwaad over, dat het helemaal niet meer mee wil doen.

De EBU betreurt de sitautie. ‘Het is cruciaal dat dat het Eurovisie Songfestival gevrijwaard blijft van politiek’, zegt supervisor Jon Ola Sand. ‘Daarom bieden we nu ook deze oplossing.’

De EBU wil er alles aan doen om alle 43 landen de kans te geven deel te nemen en verwijst daarbij ook naar het thema van dit jaar: vier diversiteit.

Samojlova staat daar symbool voor, ze zit al sinds haar jeugd in een rolstoel.

De EBU hoopt nog steeds dat Samojlova toch naar het festival in Kiev kan komen. ‘De onderhandelingen met Oekraïne gaan door. Dat heeft natuurlijk nog steeds onze voorkeur.’

(Bron: NOS/EBU)

