Man vraagt vriend ten huwelijk tijdens concert van Adèle

Tijdens een concert van Adèle zondagavond in het Etihad Stadion in Melbourne heeft een man zijn vriend op het podium ten huwelijk gevraagd.

Chris (37) was in tranen toen Adèle het lied ‘Hello’ zong. De zangeres nodigde hem zen zijn vriend Wade vervolgens uit op het podium. Wade greep zijn kans en vroeg zijn vriend ten huwelijk. Een verbaasde Adèle vroeg Chris wat zijn antwoord was (video), waarna er een daverend applaus losbarstte.

‘Dit was niet gepland, ik had geen idee’, verklaarde Adèle.

Voor Chris en Wade is er nog een probleem: het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht is in Australië niet toegestaan.

(Bron: Herald Sun, foto: screenshot YouTube)

