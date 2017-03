Radio 19-3: Zo klonk Radio Noordzee in de jaren zeventig

on

Het slot van de Week van de jaren Zeventig van Radio Oost is te horen in de Roze Golf. Nieuwslezer en diskjockey Marc van Amstel van Radio Noordzee is te gast.Hij vertelt over zijn tijd aan boord en over zichzelf en laat fragmenten van toen horen.

Hoe lastig was het om nieuws te lezen op volle zee bij stormachtig weer, hoe hebben de zeezenders Hilversum veranderd en hoe was het als jonge homo aan boord tussen allemaal mannen?

Marc van Amstel schreef samen met Ferry Eden een boek over Radio Noordzee, vol met verhalen en foto’s.

Zondag is er geen voetbal, dus de Roze Golf begint gewoon op het vertrouwde tijdstip: 18:30 uur.

De uitzending van zondag 19 maart is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel