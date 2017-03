Opnieuw twee mannen in Tunesië cel in wegens sodomie

on

Een 21-jarige student en een 38-jarige filmregisseur zijn gevangen gezet in Tunesië. De twee werden 13 maart gearresteerd in Berges du Lac, in het noorden van Tunesië op verdenking van sodomie.

De rechtbank in Tunis heeft nu bepaald dat de twee op grond van artikel 230 van het Wetboek van Strafrecht, dat homoseksualiteit strafbaar stelt en waar maximaal 3 jaar gevangenisstraf op staat, in afwachting van hun veroordeling vast gezet moeten worden.

De rechtbank kwam tot het oordeel, nog voordat de resultaten van de anale tests bekend zijn, waarbij gekeken wordt of de mannen seks hebben gehad.

Voorzitter Mounir Baatour van de vereniging Shams, die opkomt voor de rechten van honoseksuelen, veroordeelde de arrestatie en riep op tot ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de twee verdachten.’

Eerder deze week werden twee mannen veroordeeld voor homoseksuele activiteiten, ondanks dat een anale test niet had aangetoond dat ze seks hadden gehad.

(Bron: Shams)

