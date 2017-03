Landelijk Netwerk Biseksualiteit op tournee in Nederland

on

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) gaat op tournee om aandacht te vragen voor biseksualiteit. Aanleiding is de BiBoot, die meevaart in de Canal Parade in Amsterdam.

Om iedereen de kans te geven vooraf al kennis te maken met de organisatie achter de BiBoot, met andere (potentiële) deelnemers of met biseksualiteit in het algemeen, worden er de komende maanden door het hele land heen BiBoot on Tour-evenementen georganiseerd.

Zondag 19 maart is de eerste stop in Utrecht. Dan worden ook de eerste ambassadeurs voor de BiBoot gepresenteerd. Vanaf vier uur ’s middags is de LNBi in de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht.

Na Utrecht, staan onder meer Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle op het programma.

