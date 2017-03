Shary-An is ambassadeur voor biculturele LHBTI-jongeren

on

Shary-An is het nieuwe gezicht voor biculturele LHBTI-jongeren in Nederland. Komend jaar zet zij zich actief in voor zichtbaarheid en emancipatie.

‘Ik ben trots op wie ik ben en help graag anderen om ook trots op zichzelf te zijn’, aldus Shary-An.

Shary-An, bekend van The Voice of Holland, is lesbisch en heeft een Antilliaans-Nederlandse achtergrond.

Zichtbare rolmodellen zijn een belangrijke factor in de (zelf-) acceptatie van biculturele LHBTI’s en hun omgeving. Shary-An: ‘Veel biculturele LHBTI-jongeren twijfelen tussen hun eigen gevoelens en de opvattingen van hun familie, omgeving of geloof. Voor hen is het belangrijk om te weten dat er anderen zijn zoals zij. Als ambassadeur wil ik laten zien dat ze er niet alleen voor staan en zo bijdragen aan de acceptatie van biculturele LHBTI-jongeren in Nederland!’

Biculturele LHBTI’s

LHBTI-zijn ligt in biculturele kringen vaak nog gevoelig. Waar 91% van de autochtone Nederlanders vindt dat homomannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, ligt dat percentage lager in Surinaams-Nederlandse (86%), Antilliaans-Nederlandse (84%), Marokkaans-Nederlandse (62%) en Turks-Nederlandse (54%) kringen (SCP, 2014). LHBTI-jongeren die opgroeien in biculturele of sterk religieuze kringen, kunnen behoorlijk in de problemen komen, wanneer zij zelf, hun familie, omgeving of geloof hun gevoelens niet accepteren.

Comingin

Respect2Love is onderdeel van ComingIn, een samenwerkingsverband van COC Nederland, Movisie, Rutgers, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met ComingIn willen deze organisaties de emancipatie van biculturele LHBTI’s versterken.

