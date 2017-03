Film Beauty and the Beast niet in de bioscoop in Maleisië

on

De film Beauty and the Beast komt voorlopig niet uit in Maleisië. Filmproducent Walt Disney heeft de film er op de plank gelegd. Waarom is niet bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat het te maken heeft met een ‘uitdrukkelijk homoseksueel moment’ in de film, zoals regisseur Bill Condon een scène eerder noemde.

Maleisië is een islamitisch land en het is er verboden om homoseksualiteit te ‘promoten’. Daarom eiste de instantie die in Maleisië nieuwe films beoordeelt, dat het homo-fragment uit de film wordt geknipt. Zonder dat fragment zou Beauty and the Beast door de keuring komen. Wel vinden de autoriteiten dat kinderen onder de 13 de film alleen mogen bekijken onder begeleiding van een volwassene.

De film zou over een paar dagen in Maleisië gaan draaien.

Volgens Maleisië heeft Walt Disney niet geprotesteerd tegen de beslissing. Tegen de Maleisische krant The Star zegt Disney dat de film er nog niet wordt uitgebracht vanwege een ‘interne beoordeling’.

Rusland

Het homoseksuele element was voor een parlementslid in Rusland ook al reden om tegen de film te protesteren. Daar is uiteindelijk besloten om de film niet te verbieden. Wel heeft de Russische minister besloten dat Beauty and the Beast alleen geschikt is voor 16 jaar en ouder.

