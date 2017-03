Regenboogpadschilders weer welkom op Leidens dispuut

on

De vijf eerstejaars studenten in Leiden die aan het begin van het studiejaar een regenboogpad op de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden overschilderden, zijn weer welkom op het Quintus-dispuut Sjap Eisjedies.

De vijf werden door het bestuur geschorst, nadat ze eind november werden aangehouden. De ontgroeningscommissie blijft voorlopig nog wel geschorst.

Dat meldt het Leids Universitair weekblad Mare

Als compensatie moeten studenten van dispuut Sjap Eisjedies elk jaar vrijwilligerswerk doen bij het COC. Ook moeten ze een bezoek brengen aan het Anne Frank Huis in Amsterdam.

Het politieonderzoek loopt ook nog.

Roze verf

De eerstejaars schilderden als onderdeel van de ontgroening in oktober het regenboogpad over met roze verf. Dat werd gefilmd door een medewerker van een nabij gelegen homobar. Daarop was te zien hoe één van de studenten de Hitlergroet bracht toen hij klaar was met schilderen. Het filmpje veroorzaakte grote ophef.

Ophef

De gemeente Leiden deed aangifte van vandalisme en de studenten werden opgepakt. Zij zijn inmiddels naar het COC geweest om hun excuses aan te bieden.

Het dispuut veroorzaakte in 2012 ophef, omdat eerstejaars tijdens de ontgroening naakt door de stad liepen.

(Bron: Mare)

