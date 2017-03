Radio 12-3: De jaren ’70 met Getty Kaspers, na de voetbal

on

Maandag 13 maart start de Week van de jaren ’70 bij Radio Oost. Herinneringen en muziek uit die tijd voeren een week lang de boventoon. In de Roze Golf de aftrap met als gast Getty Kaspers van Teach In.

De groep won in 1975 het Eurovisie Songfestival.

Samen met songfestivalspecialist Barry van Cornewal blikt Getty terug op het Songfestival en de nationale voorronde. Getty vertelt over haar jurk die ze aan had op het songfestival, de ontmoeting met de jongens van The Shadows en het bord van de gemeente Enschede dat zoek is.

De Roze Golf begint om 18:40 uur na de voetbal.

De uitzending van zondag 12 maart is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel