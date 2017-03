The Beauty and the Beast in Rusland alleen voor 16-plus

on

De Russische minister van Cultuur Vladimir Medinski heeft besloten dat de Disney-film Beauty and the Beast alleen geschikt is voor mensen van 16 jaar en ouder.

De reden is dat in de film een ‘uitdrukkelijk homoseksueel moment’ zit, zoals de regisseur van de film eerder zei.

LeFou, een rol van Josh Gad (links op de foto), is homoseksueel. Hij kijkt op tegen Gaston (Luke Evans, rechts op de foto). De gevoelens van LeFou voor Gaston schommelen tussen lust en bewondering.

Parlementariër Vitali Milonov had vanwege dat homoseksuele moment gevraagd om een verbod op de film. Hij beriep zich op de Russische wet die het verbiedt jongeren voor te lichten over homoseksualiteit.

Maar zo ver wil het ministerie niet gaan, meldt de Russische website over filmnieuws Kinopoisk.ru.

(Bron: NOS, foto: Facebook)

