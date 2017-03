Afpersers opgepakt die afspraakjes met homo’s maakten

on

In Alkmaar en Haarlem zijn de vorige maand in totaal vijf mannen aangehouden; ze worden verdacht van het afpersen van homo’s. Tegen de mannen zijn tot nu toe vijftien aangiftes binnengekomen.

De verdachten maakten afspraakjes met hun slachtoffers, tussen de17 en 76 jaar oud, via datingsites- en apps. Vervolgens werden de slachtoffers gedwongen grote geldbedragen voor hen op te nemen. Als ze weigerden, zou hun seksafspraakjes bekend gemaakt worden.

Twee slachtoffers deden ook aangifte van mishandeling. De politie onderzoekt de zaak sinds afgelopen zomer denkt dat de zaken in Alkmaar en Haarlem los van elkaar staan. De drie verdachten in Alkmaar zijn in de leeftijd van 20 tot 23 jaar; de twee in Haarlem zijn 17 en 19. Ze zitten nog in voorlopige hechtenis.

(Bron en afbeelding: Politie)



Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws