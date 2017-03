Acht politieke partijen ondertekenen ‘regenboogakkoord’

on

Acht politieke partijen – VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus, PvdD, Artikel 1 – hebben met COC Nederland het Regenboog Stembusakkoord ondertekend, waarin zij afspraken vastleggen over de emancipatie van LHBTI-mensen.

Een van de belangrijkste beloften die de partijen doen is dat in artikel 1 van de Grondwet duidelijker wordt opgeschreven dat discriminatie op grond van iemands ‘LHBTI-zijn’ verboden is.

Nu luidt de tekst van artikel 1: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het CDA steunt dit deel van de beloften, maar tekende niet voor de rest.

Meer ouders

Verder spreken de acht partijen af dat in de wet komt te staan dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben, bijvoorbeeld twee moeders en een vader. Geslachtsregistratie door de overheid, bijvoorbeeld m/v achter de naam op een formulier, wordt zo veel mogelijk afgeschaft.

Ambitieus beleid

De partijen beloven zich in te spannen voor een ‘ambitieus’ LHBTI-emancipatiebeleid, betere situaties op scholen voor leraren, docenten, leerlingen en studenten, en steun aan buitenlandse belangenorganisaties.

Vervolg

Het Regenboog Stembusakkoord werd gesmeed tijdens een verkiezingsavond van het COC in februari in Amsterdam en is een vervolg op het Roze Stembusakkoord uit 2012 van oud-GroenLinksleider Sap en D66-Kamerlid Bergkamp, toen COC-voorzitter.

Niet meedoen

PVV, ChristenUnie, SGP en Denk zijn ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar wilden niet meedoen.

(Bron en screenshot: NOS)

