OG3NE: “We zijn hard aan het werk voor Kiev”

Afgelopen vrijdag was de presentatie van de Nederlandse songfestivalinzending “Lights And Shadows” in Amsterdam. De Roze Golf was daarbij en we spraken kort met Lisa, Amy en Shelley van OG3NE.

Hoe moeilijk was het om tot de keuze van dit lied te komen?

Shelley: Eigenlijk niet moeilijk, maar het kostte gewoon wat tijd. We hebben een Writers Camp gehad en we hebben veel liedjes toegestuurd gekregen, dus we hadden heel veel keuze. Maar met de hele selectiecommissie hadden we bij dit liedje toch wel het gevoel: “Ja, dit is ‘m wel”. En dat bleef elke keer maar terugkomen.

Amy: We hadden echt groepjes gemaakt. Het ging van twintig naar tien naar drie, en uiteindelijk hebben we allemaal unaniem besloten om voor “Lights And Shadows” te gaan.

Zitten er tussen de afgevallen liedjes ook nummers bij die we zullen terughoren in jullie repertoire?

Lisa: Er zaten een aantal echt hele goede nummers tussen die bij ons pasten , maar waarvan wij dachten: die hebben te weinig songfestivalgehalte. Maar het zou zeker kunnen dat we daar wat mee gaan doen, aangezien het wel heel goed bij onze sound paste, en wat wij normaal gesproken als popsong zouden uitbrengen.

Hebben jullie voorwaarden gesteld aan jullie deelname aan het festival?

Lisa: Jazeker! Eigenlijk was één voorwaarde: wij wilden lekker bij onszelf blijven, dus als wij overal bij betrokken zouden zijn en uiteindelijk de ‘final say’ zouden hebben, dan is alles goed.

Nederland maakte de afgelopen drie jaar gebruik van regisseur Hans Pannecoucke voor de podium-act. Nemen jullie ook een eigen regisseur mee?

Amy: Jazeker, we nemen de regisseur mee die de clip van ons heeft gedaan, Rolf Meter heet ‘ie, en hij is echt te gek. We hadden gelijk een klik. We vroegen hem: wat voel jij en wat zie jij voor je als je dit liedje hebt gehoord? En zijn ideeën hierover waren eigenlijk gelijk aan onze ideeën. Ik denk dat we daarmee met z’n allen iets heel goeds neer kunnen zetten.

Is de podium-act al helemaal uitgewerkt?

Lisa: Nee, nog niet helemaal. We hebben al wel een heel sterk beeld van wat er straks moet gaan gebeuren. Het zal nog wel even duren voordat we vinden: dit is het echt volledig, met alle puntjes op de i. Maar we zijn er zeker hard voor aan het werk, en het team achter ons ook. We hebben een fantastisch creatief team, en we zijn nu eigenlijk in fases bezig. Dit is fase 1, met de videoclip, met deze look wat bij het liedje past, maar dat ‘t toch een beetje mysterieus blijft en we niet al te veel weggeven van wat we straks in Oekraïne gaan doen, en dat bouwen we dan steeds verder uit. We zeiden eigenlijk al meteen: je schrijft niet een liedje, je schrijft een act. We hebben vanaf het begin dan ook nagedacht: als je dit zingt, welke look hoort daar dan bij, wat wil je dat de visuals doen, en dat dus als een geheel.

Amy: We zijn natuurlijk verder dan iedereen denkt, we zijn hier ook al heel lang mee bezig geweest. We zijn blij dat dit nu “out in the open” is. Fase 2 is de tussenperiode en Fase 3 is straks on stage.

Op 8 April treden jullie op in Amsterdam tijdens het grootste promo evenement rondom het Eurovisie Songfestival. Wat verwachten jullie van Eurovision In Concert?

Amy: Ik hoop dat het heel gezellig wordt!

Shelley: Eén groot feest!

Lisa: Ja één groot feest, dat gekkenhuis wat iedereen toch altijd zegt: het songfestival is gewoon helemaal feest en iedereen is lekker enthousiast. Dus ik hoop dat het in de Melkweg ook zo zal zijn.

Ga jullie behalve Eurovision In Concert nog meer internationale promotie doen?

Shelley: Dat weten we nog niet precies, maar het zal beperkt zijn.

Amy: Maar we zullen in Kiev zeker wel bij wat dingen aanwezig zijn om onszelf goed neer te zetten.

(Bron: De Roze Golf/Songfestivalweblog – Foto: Barry van Cornewal)

