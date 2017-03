Bioscoop weigert nieuwe Disneyfilm omdat LeFou homo is

on

Een drive-in bioscoop in Alabama heeft de nieuwe Disney-film ‘Beauty and the Beast’ geschrapt, omdat er een homoseksueel karakter in speelt.

De eigenaar van The Henagar Drive-In Theatre in Henagar, Alabama wil alleen familiefilms laten zien en wil geen concessies doen aan wat er in de Bijbel staat.

Hij liet op zijn Facebookpagina weten dat iedereen bij hem films kan kijken zonder bang te hoeven zijn voor seks, naaktscènes, homoseksualiteit en grof taalgebruik. ‘Als ik niet een film kan uitzitten met God of Jezus naast me, dan is het geen film waar ik geld aan wil verdienen.’

Op Facebook kreeg de bioscoopeigenaar bijval, maar ook kritiek op zijn besluit.

‘Het is niet zo dat je een film met Jezus naast je niet kunt bekijken als er homoseksualiteit in voorkomt, het is jouw homofobie dat maakt dat Jezus niet naast je wil zitten’, was een van de reacties.

De pagina is inmiddels niet meer online.

(Bron: Washington Post, Facebook, foto: ingang bioscoop Facebook)

Categorieën:Nieuws