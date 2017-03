Radio 5-3: Na de voetbal meer over transgenderkikker Kik

on

‘Wie is Kik?’ is de titel van een kinder-prentenboek geschreven door Harriët Bergsma. Kik is een kikker die ontdekt dat hij anders is. Harriët maakte ook de illustraties bij het verhaal.

Ze vertelt in de Roze Golf over het boek. Ze wil graag dat kinderen het normaal gaan vinden dat er mensen zijn die anders zijn. Bovendien hoopt ze dat het boek een steun is voor kinderen die zelf anders zijn.

De Roze Golf begint zondag om 18:40 uur.

De uitzending van zondag 5 maart is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel