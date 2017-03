Amsterdam Pride On The Beach deze zomer in Zandvoort

on

Het gaat door: Zandvoort krijgt een Gay Pride onder de hoede van de organisatoren van de Amsterdam Gay Pride. De Zandvoortse variant gaat drie dagen duren onder de naam Amsterdam Pride On the Beach.

Hoe de Zandvoortse versie er uit gaat zien, is nog niet duidelijk, maar het festijn gaat drie dagen duren, van maandag 31 juli tot en met woensdag 2 augustus. Waarschijnlijk is er parade op de eerste dag.

Er is gekozen voor doordeweekse dagen, omdat het in Zandvoort in het weekeinde al druk genoeg is.

Initiatiefnemer Wim Peeters (foto) laat in Het Parool weten dolenthousiast te zijn over het evenement. ‘Ik ben heel blij dat het gelukt is. Ik ben er ontzettend trots op. We gaan meteen met horeca-eigenaars om de tafel om plannen te maken.’

De Gay Pride in Amsterdam duurt van 23 juli tot en met 7 augustus.

(Bron: Facebook, Het Parool, foto: Facebook)

