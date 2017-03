LeFou is het eerste homoseksuele karakter in Disney-film

on

LeFou is homo. De sidekick van macho-schurk Gaston in de remake van de film Beauty and the Beast is het eerste openlijk homoseksuele karakter ooit in een Disney-film. Over twee weken is de film te zien in de Nederlandse bioscopen.

‘LeFou is iemand die op de ene dag Gaston wil zijn en op de andere dag Gaston zou willen kussen’, zegt regisseur Bill Condon in het aprilnummer van het magazine Attitude. ‘Hij is behoorlijk in de war over wat hij nu eigenlijk wil. Het is iemand die er pas net achter komt dat hij dit soort gevoelens heeft.’

LeFou wordt gespeeld door Josh Gad (rechts op de foto).

Al langer wordt gedacht dat sommige personages in Disney-films homoseksueel zijn, zoals prinses Elsa in Frozen, maar dat werd altijd in het midden gelaten.

(Bron: Attitude, foto: Disney Kent Phillips)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws