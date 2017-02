Songfestival Kiev wordt gepresenteerd door drie mannen

on

Het Eurovisie Songfestival in Kiev wordt gepresenteerd door drie mannen. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van het festival.

De drie, Oleksandr Skichko (op de foto in het midden), Volodymyr Ostapchuk (rechts) en Timur Miroshnychenko (links) zijn voor de televisiekijkers in Oekraïne bekende gezichten.

Oleksandr en Volodymyr nemen de centrale presentatie op zich tijdens de twee halve finales op dinsdag 9 en donderdag 11 mei en tijdens de finale op zaterdag 13 mei. Zij zullen de kijkers en gasten welkom heten en de deelnemende artiesten introduceren. Ook presenteren zij de uitslagen. Timur presenteert vanuit de Greenroom. Hij zal met artiesten praten na hun optreden en de emoties en spanning vanuit de Greenroom overbrengen.

TV shows

Oleksandr Skichko is presentator van populaire TV shows. Hij deed als 15-jarige mee aan de halve finale van Ukraine’s Got Talent.

Tekenfilm

Volodymyr Ostapchuk heeft ervaring met het presenteren van live shows op televisie. Verder leende hij zijn stem aan diverse tekenfilmfiguren. Zo was hij als Hans te horen in bewerking van de Disneyfilm Frozen.

Fan

Timur Miroshnychenko isal zijn hele leven fan van het Eurovisie Songfestival en was gastheer van een aantal nationale voorrondes. Ook presenteerde hij het Junior Eurovision Song Contest. Verder was hij gastheer in een jongeren praatprogramma op de Oekraïense televisie en presenteert hij de Oekraïense versie van How it is made?

Problemen

Over de problemen rond de organisatie van het festival wordt met geen woord meer gesproken.

(Bron: EBU, foto: screenshot presentatie presentatoren)

