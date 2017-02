Harriette van Buel presenteert de SOA van de Week: HIV

on

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Gedurende 5 weken bespreekt ze elke week een andere soa. Het advies van Harriette is natuurlijk: vrij veilig.

Maar vrij je niet veilig en heb je wisselende onbeschermde seksuele contacten, laat je dan regelmatig testen op soa en HIV bij GGD IJsselland. Dit advies geldt met name voor mannen die seks hebben met mannen.

De soa van deze week is HIV. HIV is een virus en je kunt ermee geïnfecteerd zijn zonder dat je het merkt. HIV is nog niet te genezen, maar wel goed te behandelen.

Mannen die seks hebben met mannen kunnen bij de GGD een HIV-sneltest doen. HIV voorkom je allereerst met veilig vrijen. Ook PrEP (HIV-remmer) kan ervoor zorgen dat je geen HIV oploopt.

Maar gebruik deze middelen alleen onder begeleiding van een arts en bestel ze niet zelf via internet. PEP-medicatie kan je vragen aan je huisarts als je risicovolle seks hebt gehad met een man die bekend is met HIV of als je niet weet of hij HIV heeft en de seks was risicovol. PEP moet wel binnen 72 uur opgestart worden.

Twijfel je over een sekscontact, neem dan contact op met de GGD in je buurt.

Harriette is te horen in de Roze Golf van 26 februari.

Eerder besprak Harriette van Buel syfilis, chlamydia, gonorroe en hepatitis B.

