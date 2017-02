Nieuwe wet Slovenië geldig; lesbisch stel trouwt zaterdag

on

Met ingang van vandaag kunnen homo’s in Slovenië trouwen. De wet die het burgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht werd vorig jaar mei aangenomen en is vanaf vandaag rechtsgeldig.

Voor zover bekend is het eerste homohuwelijk zaterdag in Maribor. Daar geven twee lesbiennes elkaar het ja-woord.

‘We zijn verheugd en trots dat het eerste homohuwelijk in onze stad wordt voltrokken’, verklaarde Ksenija Klampfer, hoofd burgerzaken van Maribor tegen Žurnal24. ‘Wij geloven dat het homohuwelijk een belangrijke stap voorwaarts is naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijke rechten heeft.’

Geen adoptie

De wet regelt weliswaar het homohuwelijk, maar homostellen is het verboden kinderen te adopteren. Ook kunstmatige inseminatie is getrouwde lesbiennes niet toegestaan.

‘De wet is een belangrijke stap voorwaarts’, aldus Lana Gobec van homorechtenorganisatie Legebitra, ‘maar we zullen blijven strijden voor complete gelijkheid tussen hetero- en homokoppels.

Referendum

De wet die vandaag van kracht is geworden, kwam na een referendum in december 2015 over het homohuwelijk. Dat werd toen afgewezen omdat het voorstel voorzag in adoptie door homostellen.

Partners van gelijk geslacht kunnen zich sinds juli 2006 laten registreren. Dat hebben 135 stellen laten doen in de periode tot 2015. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

(Bron: Žurnal24)

