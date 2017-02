Bet van Beeren heeft eindelijk haar brug in Amsterdam

on

In Amsterdam is vrijdagmiddag de Stormsteegbrug officieel omgedoopt tot Bet van Beerenbrug. De brug is vernoemd naar de uitbater van Café ’t Mandje. Ze was voorvechter van gelijke rechten voor homoseksuelen.

Het café aan de Zeedijk werd bezocht door homoseksuelen, zeelui, hoeren, buurtbewoners, acteurs, schilders en intellectuelen. Iedereen kon in het café van ‘Tante Bet’ zichzelf zijn. Dat was bijzonder in een tijd dat homoseksualiteit nog verboden was. Het café ging in 1927 open en viert dit jaar haar 90-jarig bestaan.

Toepasselijk

‘Het is zo toepasselijk dat een brug naar Bet van Beeren is vernoemd, want dat is precies wat ze was. Een brug tussen homo en hetero, tussen politie en criminelen tussen kunst en volksvermaak’, zei een van de sprekers bij de onthulling van de naam.

‘Mooier dan een lintje’

‘Ze heeft geen penningen van de gemeente Amsterdam gehad, ze heeft geen ridderorde’s opgespeld gekregen, maar zij krijgt straks wel een brug naar haar vernoemd’, zei stadsdeelvoorzitter Centrum Boudewijn Oranje. ‘Ik denk dat het uiteindelijk veel mooier is, want er zijn veel minder mensen die een brug met hun naam dragen, dan dat ze een lintje dragen.’

‘Geen brug beschikbaar’

Het voorstel om een brug naar Bet van Beeren te vernoemen, werd in 2013 nog afgewezen. In de nabijheid van het café was geen brug beschikbaar.

De brug die sinds vrijdag haar naam draagt, ligt over de Oudezijds Achterburgwal, tussen de Korte Stormsteeg en de Korte Niezel. Het besluit om deze brug naar Bet van Beeren te vernoemen viel vorig jaar. Toen was nog de gedachte om er geen officieel tintje aan te geven, maar omdat het café dit jaar 90 jaar bestaat is de naam toch feestelijk onthuld.

(Bron: AT5, Het Parool, foto: screenshot AT5)

