Wal sluit toegang tot HOP Pannekoekplas bij Oldenzaal af

De toegang tot de Pannekoekenplas bij Oldenzaal via de Visschedijkweg is afgesloten met een aarden wal. Ook de paden die toegang bieden tot het groen aan de kant van het viaduct over de snelweg A1 zijn afgesloten met een wal.

Aan de kant van de Oude Postweg zijn de toegangspaden gewoon open.

De groenstroken langs de bergingsvijver zijn de afgelopen weken gesnoeid in opdracht van Waterschap Vechtstromen, de beheerder van de vijver. Daarvoor werd het pad langs de Visschedijksweg verbreed, zodat met zwaar materieel het groen bereikt kon worden.

De Pannekoekplas is particulier eigendom, de grond langs de plas is van de gemeente Oldenzaal. In overleg met de gemeente is het pad afgesloten met een aarden wal.

Homo-ontmoetingsplaats

Het groen tussen de Pannekoekenplas en de snelweg is in trek bij recreanten en vissers. Op zonnige dagen wordt er veel naakt gerecreëerd. Het deel van het groen dat toegankelijk was via de Visschedijkweg werd veelal bezocht door mannen. De plek staat ook bekend als homo-ontmoetingsplaats. Het andere deel, toegankelijk via de Oude Postweg, is in trek bij zowel mannen als vrouwen.

Bekeuringen

Het recreëren rond de plas wordt al tientallen jaren oogluikend toegestaan. In het verleden heeft de politie wel eens bekeuringen uitgedeeld aan naakte zonaanbidders.

Ook het tegen het negeren van de parkeerverboden langs de Oude Postweg en de Visschedijkweg werd met enige regelmaat opgetreden.

(Bron: Roze Golf)

