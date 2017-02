Rapper Ismo in hoger beroep veroordeeld voor belediging

on

Rapper Ismo is in hoger beroep alsnog veroordeeld voor belediging. Hij moet een boete van 1500 euro betalen of 25 dagen de gevangenis in. Daarnaast moet hij het lied Eenmans binnen veertien dagen van internet halen.

In dat lied meldt de rapper uit Breda dat hij die ‘fucking Joden veel meer haat dan nazi’s’ en dat hij “flikkers geen hand geeft”. Bij de politie zijn vier aangiftes van belediging gedaan tegen Ismo.

De rechtbank bepaalde in 2015 dat de teksten niet strafbaar zijn. Het argument was dat het om artistieke expressie gaat en die valt binnen de vrijheid van meningsuiting.

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep en krijgt nu gelijk van het gerechtshof. Dat stelt dat Ismo de vrijheid van artistieke expressie heeft misbruikt om beledigingen te uiten.

