‘Heel Zandvoort kleurt roze’ tijdens Gay Pride in het dorp

Als het aan Wim Peeters ligt, krijgt Zandvoort een eigen Gay Pride. Hij is in gesprek over een dergelijk evenement met de gemeente en met Amsterdam Gay Pride.

‘Heel Zandvoort gaat roze kleuren. We hijsen de regenboogvlag in masten en een optocht trekt door de straten. Ook hopen we op een roze trein die tussen Zandvoort en Amsterdam gaat rijden’, zegt Peeters op Facebook.

Politiek

De horeca-ondernemer is samen met Maurice Demmers een politieke partij gestart onder de naam ‘Amsterdam aan Zee’. De partij zoekt aansluiting bij Amsterdam.

Homovriendelijk

Volgens Peeters was Zandvoort met een homostrand en drie cafés veertig jaar geleden een stuk vriendelijker voor lhbti’s. ‘Zandvoort was zo gezegd Gay vriendelijk. Daar is niets van over.’

Midden in de week

De Gay Pride in Zandvoort gaat drie dagen gaan duren: van 31 juli tot en met 2 augustus. Dat is midden in de week, omdat het dorp in het weekeinde volgens de initiatiefnemer al overspoeld wordt door toeristen.

(Bron: Roze Golf, Facebook, foto: Facebook)

