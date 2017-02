‘Geen geregistreerd partnerschap voor Britse hetero’s’

on

Britse heterokoppels kunnen geen geregistreerd partnerschap aangaan. Het geregistreerd partnerschap staat alleen open voor paren van gelijk geslacht.

Dat heeft het Hof van Appel dinsdag bepaald in een zaak die door een man en een vrouw uit Londen was aangespannen. Rebecca Steinfeld en Charles Keidan willen een geregistreerd partnerschap om hun inmiddels zevenjarig durende relatie vast te leggen en geen burgerlijk huwelijk. Dat is in hun ogen een ‘seksistisch’ en ‘patriarchaal’ instituut.

De wet uit 2004 die het geregistreerd partnerschap regelt, bepaalt uitdrukkelijk dat de partners ‘twee mensen van hetzelfde geslacht’ zijn. De wet was bedoeld om homostellen dezelfde rechten als hetero stellen.

Groot-Brittannië kent sinds 2014 het homohuwelijk; homostellen kunnen derhalve kiezen tussen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Steinfeld en Keidan voelen zich gediscrimineerd, omdat zij die keuzemogelijkheid niet hebben.

