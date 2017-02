Russische kunstenaar/activist Demir Demirov mag blijven

on

De Russische kunstenaar en homo/hiv-activist Demir Demriov mag in Nederland blijven. Hij heeft maandag een verblijfsvergunning. Op zijn Facebookpagina schrijft de kunstenaar: ‘Wat ben ik blij dat ik nieuw leven mag beginnen in Nederland.’

Hij vroeg asiel aan toen hij in Nederland was voor een expositie met zijn wek in Galerie Mooiman in Groningen.

In Rusland wordt zijn werk gezien als homopropaganda, dat hij niet tentoon mag stellen.

Sinds zijn ontmoeting met Elton John in 2013 wordt hij op allerlei terrein tegengewerkt in Rusland. Hij verloor zijn werk, zijn huis in Moskou en was daardoor bijna drie jaar dakloos. Ook bleef hij verstoken van medicijnen voor zijn hiv-infectie.

(Bron: Roze Golf, Galerie Mooiman, foto: Galerie Mooiman)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws