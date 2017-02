Harriette van Buel over de SOA van de Week: Hepatitis B

on

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze bespreekt in de Roze Golf een soa. Het advies van Harriette is natuurlijk: vrij veilig.

Maar vrij je niet veilig en heb je wisselende onbeschermde seksuele contacten, laat je dan regelmatig testen op soa en hiv bij de GGD.

Dit advies geldt met name voor mannen die seks hebben met mannen.

De soa van deze week is hepatitis B. Hepatitis B is een ernstige leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Hepatitis B is erg makkelijk over te dragen, maar veel mensen hebben geen klachten.

Als je eigen immuunsysteem het virus niet ‘opruimt’, blijf je het virus bij je dragen. Dit kan grote schade aan je lever geven. In sommige gevallen is er een behandeling mogelijk.

Maar voorkomen is beter dan genezen: mannen die seks hebben met mannen kunnen een gratis hepatitis B vaccinatie krijgen. Het vaccin beschermt je je hele leven tegen hepatitis B.

Harriette is te horen in de Roze Golf van 19 februari.

Eerder besprak Harriette van Buel syfilis, chlamydia en gonorroe.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws