Radio 19-2: CGK: Homoseksualiteit is en blijft een zonde

De Christelijk Gereformeerde Kerken blijven bij het standpunt dat homoseksualiteit ingaat tegen de Bijbel en daarom zondig is.

De kerk in Zwolle had samen met veertien andere kerken om een herziening van die mening gevraagd.

Er komt een verzamel-cd-box met al het werk van Conny Vandenbos, tenminste als het initiatiefnemer Mark Bijlsma het benodigde geld bijeen kan krijgen.

In Zagreb was afgelopen weekeind een aanval met traangas tijdens een homofeest. Er vielen twee gewonden. Hoe is de situatie voor homo’s en lesbiennes in Kroatië?

Harriette van Buel presenteert de SOA van de Week: Hepatitis B

De uitzending van zondag 19 februari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

