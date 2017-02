Al het werk van zangeres Conny Vandenbos verzameld

on

Er zijn vergevorderde plannen om het complete oeuvre van Conny Vandenbos op cd uit te brengen. De collectie bestaat uit ruim 300 liedjes, waaronder nooit eerder uitgebracht materiaal, zoals de Engelstalige versie van ‘Het is genoeg’.

Het initiatief is van Mark Bijlsma (de man achter onder meer www.zingzing.nl en www.connyvandenbos.com).

Het verzameld werk past op 15 cd’s, die in een box met een oplage van 1000 exemplaren moet gaan verschijnen. Om het project financieel rond te krijgen is Bijlsma een crowdfundingactie gestart. In totaal is ruim 16.000 euro nodig.

Een gesprek met Mark Bijlsma is te horen in de Roze Golf zondag 19 februari.

