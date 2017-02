Aanhouding na mishandeling twee homo’s Amsterdam

on

Een 24-jarige Amsterdammer is donderdagochtend aangehouden; hij wordt ervan verdacht dat hij in oktober vorig jaar een homo-echtpaar ernstig heeft mishandeld.

De mannen werden uitgescholden vanwege hun geaardheid,. Dat gebeurde in de nacht van 15 op 16 oktober op de pont achter het Centraal Station in Amsterdam. Nadat ze op hun scooter van de pont waren afgereden, werden ze door drie mannen aangevallen op de De Ruijterkade.

Een van de mannen werd tegen de grond geslagen en meerdere keren in zijn gezicht geschopt. Hij liep een schedelbreuk op. Een omstander die de daders probeerde te stoppen, werd eveneens uitgescholden.

Beelden van de mishandeling waren afgelopen dinsdag te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. Of de tips die binnenkwamen naar aanleiding van de uitzending hebben geleid tot de aanhouding is niet bekend.

(Bron: AT5)

