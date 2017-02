Homoseksualiteit blijft zondig voor gereformeerde kerk

on

De Christelijk Gereformeerde Kerken blijven bij hun mening dat homoseksualiteit ingaat tegen de Bijbel en daarom zondig is. Vijftien kerken, waaronder de Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle, hadden bezwaren tegen dat standpunt, maar die zijn afgewezen door de generale synode.

In een persverklaring wordt verwezen naar een eerder besluit over dit onderwerp uit 2013, maar de synode erkent dat er in het verleden door de kerken te weinig aandacht, ‘voor een pastoraal spreken en handelen’, inzake homoseksualiteit is geweest.

In de verklaring zegt het gereformeerde kerkbestuur dat mensen met een homoseksuele geaardheid ‘volwaardig en gelijkwaardig lid’ zijn van de kerk, maar dat relaties en seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht ‘niet in overeenstemming zijn met het Woord van God’.

De Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle laat weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over de afwijzing. ‘Voor de CGK Zwolle is hierdoor een nieuwe situatie ontstaan. De kerkenraad zal zich de komende tijd bezinnen op eventueel te zetten vervolgstappen.’

(Bron: Nederlands Dagblad, Roze Golf)

