Henk Krol hoeft Gay Krant-subsidie niet terug te betalen

Henk Krol hoeft een subsidie van 206.833 euro niet uit eigen zak terug te betalen aan de Stichting Vrienden van de Gay Krant. De stichting moet de subsidie terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs, omdat de uitgaven niet voldoende waren onderbouwd.

De stichting heeft dat geld niet en eist het terug van Krol, die indertijd voorzitter was. Volgens de stichting heeft Krol, nu de voorman van 50Plus, zijn taken niet goed uitgevoerd en is het aan hem te wijten dat het geld moet worden terugbetaald.

Krol zou het subsidiegeld hebben gebruikt voor persoonlijke doelen en hij zou geen goede administratie hebben gevoerd.

Eigen schuld

Volgens de rechtbank kan de stichting deze beschuldigingen niet hardmaken. De projecten zijn ook daadwerkelijk door de Gay Krant uitgevoerd.

Het ligt aan de handelwijze van de overige bestuursleden dat het ministerie de subsidie terugvroeg. Onder voorzitterschap van Krol is het gesubsidieerde project uitgevoerd en is de financiële verantwoording opgesteld en goedgekeurd.

Na zijn aftreden heeft een controle geleid tot de terugvordering. De stichting heeft volgens de rechter niet duidelijk gemaakt waarom de verantwoording eerst werd goedgekeurd en later werd afgekeurd.

‘Trieste zaak’

De advocaat van Krol, Peter Schouten, spreekt van een trieste zaak. Die andere bestuursleden wilden mijn cliënt aansprakelijk stellen, terwijl zij feitelijk de terugvordering van de subsidie en alle daarmee gepaard gaande schade voor de homo-emancipatie zelf hebben veroorzaakt.’

