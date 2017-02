Goirle moet uitleggen waarom Leikant wordt afgesloten

on

Goirle moet inhoudelijk ingaan op de bezwaren van Stichting Platform Keelbos tegen het plaatsen een hek op de parkeerplaats Leikant langs de A58 bij Tilburg. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Het hek moet het onmogelijk maken om van de parkeerplaats het achter gelegen bos in te lopen. Dat bos staat al jaren bekend als een homo-ontmoetingsplaats.

Eerder werd Platform Keelbos niet-ontvankelijk verklaard door zowel Burgemeester en Wethouders van Goirle als de rechtbank.

Nieuw besluit

Onterecht, zo blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State. Volgens de gemeente en bestuursrechter was het in Nuth gevestigde Platform geen belanghebbende. De Raad oordeelde anders: Platform Keelbos is voor veel overheden een gesprekspartner als het gaat om homo-ontmoetingsplaatsen. De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen over de bezwaren van het Platform tegen de plaatsing van het hek op de parkeerplaats Leikant.

Erkenning0

Stichting Platform Keelbos is een belangenorganisatie voor bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen. De uitspraak van de Raad van State betekent erkenning van het Platform als serieuze gesprekspartner voor overheden.

De stichting is onder meer met de gemeente Ede in een juridische strijd verwikkeld over de afsluiting van homo-ontmoetingsplaats ’t Ginkelse Zand langs de A12.

(Bron: Brabants Dagblad)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws