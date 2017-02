Deel organisatie Eurovisie Songfestival Oekraïne stapt op

on

Een groot aantal leden van het organiserend comité van het Eurovisie Songfestival 2017 is opgestapt. In een brief die ze hebben gestuurd aan de Oekraïense omroep NTU schrijven ze dat er sinds het aanstellen van een nieuw hoofd van het organisatiecomité in december geen enkele voortgang is geboekt.

Ze voelen zich aan de kant geschoven. De finale van het festival is in mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev en de chef is benoemd door de NTU.

De 21 leden klagen dat ze geen bevoegdheid meer hebben om beslissingen te nemen over de organisatie van het festival. Het nieuwe hoofd heeft de volledige controle gekregen. Onder de vertrekkers zijn de twee uitvoerend producenten, Oleksandr Kharebin en Victoria Romanova.

De opstellers van de brief schrijven dat ze de NTU herhaaldelijk, zowel schriftelijk als mondeling, om duidelijkheid over de organisatie hebben gevraagd, omdat de nieuwe chef geen openheid van zaken wil geven en niets lijkt te doen om het project te laten slagen. Ook was er geen overleg mogelijk over de taakverdeling. Daardoor liggen de voorbereidingen al twee maanden stil.

Strubbelingen

Ze zeggen met spijt hun werk op te geven, maar niet verder te kunnen onder deze omstandigheden. Het ontbreekt hen aan vertrouwen in de goede afloop van het project.

De organiserende omroep NTU heeft gezegd dat alles volgens plan verloopt en dat het doorgaan van het evenement niet in gevaar is. Premier Grojsman herhaalde dat in een kabinetszitting die op tv werd uitgezonden.

De European Broadcasting Union (EBU) wil niet reageren op het vertrek van het team, maar heeft de NTU gewezen op het belang van een goede organisatie.

Tickets

Er waren al eerder problemen rond het songfestival. Lange tijd was onduidelijk of het wel gehouden zou worden in Kiev en toen dat besloten was, was er onenigheid over de locatie van de openingsceremonie.

De Oekraïense Orthodoxe Kerk had er bezwaar tegen om die te houden in de Sint-Sofiakathedraal. Het evenement zelf wordt gehouden in het expocenter in Kiev.

Ook in de aanloop naar de kaartverkoop waren er problemen. Sinds gisteravond zijn de tickets te koop. De prijzen voor de repetities, de halve finales (9 en 11 mei) en de finale (13 mei) variëren van 8 tot 500 euro.

Voor Nederland doet de meidengroep O’G3NE mee aan het songfestival. De drie zusjes presenteren hun nummer begin maart.

