Vervolging van verspreiders anti-homofolder Amsterdam

De drie mannen die vorig jaar oktober in Amsterdam anti-homofolders hebben verspreid, worden vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

De drie mannen, twee uit Den Haag en een uit Rotterdam hebben bekend dat ze de folders in twee wijken in Amsterdam de folders huis aan huis in de brievenbus hebben gedaan. Ze wilden daarmee een discussie losmaken.

De drie meldden zichzelf bij de politie, toen die hen op het spoor was gekomen.

Groepsbelediging

In de folder stond dat homoseksualiteit verboden is volgens de heilige boeken van moslims, christenen en joden. Ook vermeldde de folder dat 29 procent van de homoseksuele ouders hun kind misbruikt. De politie kreeg tientallen meldingen van mensen die zich hadden geërgerd aan de inhoud.

Het drie worden vervolgd voor groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en het verspreiden van discriminerende uitingen. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak dient.

Love is Love

Als reactie werden in onder meer Amsterdam en Deventer de ‘Love is Love’- flyer uitgedeeld.

(Bron: NOS, foto: fragment van de folder)

