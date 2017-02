Demonstratie in Zagreb na traangasaanval op LHBT-feest

on

In Zagreb is maandagavond gedemonstreerd tegen homofobie. De demonstratie werd door de LHBT-belangenorganisatie Zagreb Pride georganiseerd na de aanval met traangas op de Super Super Club afgelopen weekeinde.

Een onbekende gooide in de nacht van zaterdag op zondag een traangasgranaat in de club, waar op dat moment en LHBT-feest werd gehouden. Er vielen twee gewonden.

De aanval werd sterk veroordeeld door de regering en politici. Er werd een grondig onderzoek toegezegd naar de mensen achter de aanval.

‘De Kroatische regering is tegen elke vorm van geweld en tegen het aanzetten tot haat, raciale, religieuze en genderdiscriminatie in de strijd voor gelijkheid, menselijke waardigheid en de veiligheid van al onze burgers’, aldus de regering in een verklaring.

Zagreb Pride vindt dat de regering te laks is. ‘De regering neemt onvoldoende afstand van de aanvallen vanuit de rechts-kerkelijke hoek op de waarden die verankerd zijn in de grondwet’, aldus Zagreb Pride in een verklaring die zondag na de aanval werd uitgegeven.

De demonstratie bracht een onbekend aantal mensen op de been en werd gehouden in het centrum van Zagreb onder het motto ‘Liefde is en blijft sterker dan haat’. Zagreb Pride wilde daarmee de aandacht vestigen op het geweld tegen homo’s, lesbiennes en transgenders in de hoop dat meer mensen zich uitspreken tegen homofoob geweld.

