Serieuze thema’s tijdens Amsterdamse botenparade

Het thema ‘This Is My Pride’ wordt door veel deelnemers aangegrepen om vooral de ‘zware onderwerpen’ tijdens de beroemde botenparade bespreekbaar te maken. Zo vaart er ook voor het eerst een Zelfmoordpreventieboot mee.

‘Toeschouwers aan de kade zullen in augustus dan ook regelmatig met de neus op de feiten gedrukt worden”, aldus directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride. “Ons festival is al jarenlang een festival met inhoud, maar dit jaar doen er een aantal boten mee die meer dan ooit geen ‘gemakkelijke thema’s’ gaan aansnijden. Deze boten geven in onze ogen wel het belang van het jaarlijks organiseren van een Pride weerzinwekkend goed weer.’

Bi-boot

De bi-boot wil op een positieve manier aandacht vragen voor biseksuelen. Volgens de organisatie is deze doelgroep normaal gesproken amper zichtbaar. Veel biseksuelen krijgen van zowel heteroseksuelen als homoseksuelen niet de erkenning voor hun seksuele identiteit als bestaand of ervaren twijfel naar de authenticiteit ervan.

Iraanse boot

De Iraanse boot wil een statement maken tegen de galg die in Iran gebruikt wordt om LHBT’s mee op te hangen. Nog niet eerder voer er een boot mee die prominent aandacht vraagt voor de kritische situatie van seksuele minderheden in Iran.

Trump-boot

De twee Trump-boten hebben een boodschap voor de nieuwe Amerikaanse president: Torn niet aan de rechten van de LHBTI’s en respect deze.

Zelfmoordpreventieboot

De zelfmoordpreventieboot richt zich op het grote publiek en in het bijzonder op LHBTI-jongeren, waar zelfdoding vierenhalf keer vaker voorkomt dan bij heteroseksuele jongeren.

Ambassadeurs

De Amsterdam Pride kent dit jaar zes ambassadeurs: de Gebroeders Grimm, Ana Paula Lima, Sjors van der Panne, Niki Today en Shary-An Nivillac.

Pride Amsterdam 2017 vindt plaats van zaterdag 29 juli tot en met zondag 6 augustus. De botenparade is zaterdag 5 augustus.

(Bron: Roze Golf/foto: Canal parade 2016)

