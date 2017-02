Harriette van Buel over de SOA van de Week: Gonorroe

on

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze bespreekt in de Roze Golf een soa. Het advies van Harriette is natuurlijk: vrij veilig.

Maar vrij je niet veilig en heb je wisselende onbeschermde seksuele contacten, laat je dan regelmatig testen op soa en hiv bij de GGD.

Dit advies geldt met name voor mannen die seks hebben met mannen.

De soa van deze week is: gonorroe. Gonorroe komt veel voor, vooral bij mannen die seks hebben met mannen. Deze soa is heel makkelijk over te dragen en wordt veroorzaakt door een bacterie.

Vrouwen hebben vaak weinig of geen klachten.

Mannen hebben meestal juist duidelijke klachten, zoals een ‘druiper’: veel pusachtige afscheiding uit de plasbuis die geel of groen van kleur is. Gonorroe is gelukkig goed te behandelen met een injectie met een antibioticum.

