Transgenders: wachtlijsten genderpoli zijn veel te lang

De wachttijden voor behandelingen zijn te lang en de zorg is op te weinig plekken beschikbaar. Transgender Netwerk Nederland, Principal 17 en de Vereniging Genderdiversiteit willen dat deze knelpunten worden aangepakt.

Dat staat in een brief die de organisaties vandaag hebben verstuurd naar de vaste Kamercommissie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Bovendien willen ze de commissie een petitie aanbieden.

Door de sluiting van de genderpoli van het Leidse UMC vorige maand zijn er nog maar twee genderpoli’s in Nederland waar transgenders zich kunnen laten behandelen en opereren. In Amsterdam kunnen zowel volwassen en kinderen terecht. Groningen behandelt geen jongeren.

In Venlo is recent een nieuwe genderpoli gestart, waar ze voorlopig alleen het psychologische traject verzorgen. De zorg wordt gedaan door specialisten die zich na hun opleiding (deels) toeleggen op genderpatiënten. Dat vraagt geen specifieke opleiding, maar wel een inwerkperiode. Daarom is het lastig genderteams aan te vullen als bepaalde specialisten weggaan.

Naast de genderklinieken is er ook een aantal vrijgevestigde psychologen dat zich heeft gespecialiseerd in genderdysforie en die een diagnose kunnen stellen, maar niet het hele traject kunnen verzorgen.

Volgens Annelijn Wensing, hoofd van de sectie gender en seksuologie VUMC, is de grootste oorzaak van de lange wachtlijsten een enorme stijging van het aantal aanmeldingen.

‘In 2016 hebben we zo’n 700 nieuwe aanmeldingen gehad, van wie 200 kinderen en jongeren en 500 volwassenen. In 2008 waren dat er in totaal nog maar zo’n 200. Dus dat is gewoon een heel forse stijging.’

(Bron: NOS)

