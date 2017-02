Winterswijk krijgt jongste burgemeester van Nederland

on

Winterswijk krijgt de jongste burgemeester van Nederland. De 32-jarige Joris Bengevoord is door de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad unaniem voorgedragen.

Bengevoord is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks in Tilburg en is samen met zijn partner Arijan van Bavel mede-directeur van het familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Daarnaast is hij producent van de theatervoorstelling Boing Boing, die momenteel in het hele land te zien is.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, moeten zich nog over de voordracht buigen. De benoeming van Bengevoord wordt in april verwacht.

De aanstelling als burgemeester in Winterswijk betekent voor hem ‘terug naar de basis’ want hij is in die gemeente geboren. Na zijn studie bleef hij in Tilburg ‘hangen’. Zijn binding met zijn geboortedorp is nog altijd groot. ‘Mijn familie woont in Winterswijk dus toen ik de vacature voor burgemeester voorbij zag komen, heb ik gereageerd. Ik vond dat heel speciaal.’

Dichtbij de mensen

De aankomend burgemeester wil laten zien dat hij dichtbij de mensen staat. ‘Dat heb ik in Tilburg ook laten zien, daar zat ik al zes jaar in de gemeenteraad. Ik ben bijvoorbeeld twee weken ondergedompeld in de zorg en heb bij daklozen geslapen toen er veranderingen waren rondom de zorg. Ik wil weten wat er bij die mensen speelt.’

In Winterswijk volgt Bengevoord Thijs van Beem op. Die wordt dit jaar 64 en vindt ‘het einde van de benoemingstermijn een goed moment om te stoppen’. Van Beem werd in het voorjaar van 2005 burgervader van de Achterhoekse gemeente.

Natuurlijk leiderschap

Volgens de vertrouwenscommissie is de Bengevoord ambitieus en enthousiast en beschikt hij over natuurlijk leiderschap.

‘Een proactieve verbinder die oog heeft voor de problemen van deze tijd en in staat wordt geacht op inspirerende en eigentijdse wijze vorm te geven aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Hij beweegt zich gemakkelijk in groepen en is voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar.’

Voor de burgemeestersvacature hadden zich 25 sollicitanten gemeld, onder wie drie vrouwen.

De jongste

Op dit moment is Ben Visser nog de jongste burgemeester van ons land. Hij werd in 2013 op 31-jarige leeftijd aangesteld in Scherpenzeel. De jongste burgemeester ooit was Frederik Allard Ebbinge Wubben. In 1811 werd hij op 20-jarige leeftijd burgemeester van Staphorst.

(Bron: RTV Oost, Omroep Gelderland, Roze Golf, foto: gemeente Winterswijk)

