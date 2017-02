In hoger beroep geldboete geëist tegen rapper Ismo

on

Tegen de Bredase rapper Ismo is in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch een geldboete van 1.500 euro geëist wegens beledigende teksten over homo’s en joden.

Ismael Houllich alias Ismo werd in december door de rechtbank vrijgesproken

In het nummer ‘Eenmans’ uit 2014 rapt hij ‘flikkers geef ik geen hand’ en ‘Ik haat die fucking Joden nog veel meer dan de Nazi’s’.

De rechter oordeelde dat uit de tekst niet duidelijk werd dat ‘flikkers geef ik geen hand’ over homo’s gaat. Volgens de rechtbank was de tekst over joden ‘op zichzelf wel beledigend van aard’, maar oordeelde dat de uitlating onder het recht op vrijheid van meningsuiting valt, omdat hij werd gedaan in het kader van de ‘artistieke expressie’.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

‘Discriminatie op grond van ras en seksuele geaardheid kan niet worden getolereerd en dient adequaat aangepakt te worden’’, aldus de advocaat-generaal. ‘Zeker waar het gaat om forse beledigende uitlatingen als die door de verdachte zijn gedaan.’

Het Hof doet uitspraak op dinsdag 21 februari.

(Bron: BN De Stem, foto: screenshot video Eenmans)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws